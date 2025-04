VERSO I PLAYOFF: spareggi per la B, Toscano ci riprova inseguendo una prima volta

Serie B centrata quattro volte nella carriera di allenatore: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel campionato scorso. In tutti i casi lo ha fatto collezionando promozioni dirette, mai attraverso la vittoria dei playoff. Quest’anno Mimmo Toscano proverà a realizzare l’impresa alla guida del Catania, dopo i tentativi falliti nel 2018 e nel 2023.

Sette anni fa, alla guida della Feralpisalò, i gardesani conclusero il girone B di Serie C in sesta posizione, iniziando il percorso playoff nel primo turno. Feralpi che riuscì ad estromettere dalla competizione Pordenone (casa) e Albinoleffe (trasferta), per poi superare anche la fase successiva (andata e ritorno) al cospetto dell’Alessandria. Successivamente, il 30 maggio, ai quarti di finale la strada s’interruppe proprio a Catania: decisiva, dopo l’1-1 maturato a Salò, il 2-0 favorevole ai rossazzurri al “Massimino” (Barisic e Russotto in gol).

Toscano ci riprovò al timone del Cesena, ancora nel raggruppamento B, stavolta chiudendo il torneo al secondo posto, a soli due punti di distacco dalla Reggiana. Una volta raggiunte le semifinali, a seguito dell’eliminazione del Vicenza (doppio 0-0 tra andata e ritorno), i bianconeri cedettero la posta in palio al Lecco. Il 2-1 esterno sembrava poter avvicinare il Cesena alla finale, ma al “Manuzzi” il Lecco s’impose di misura e dopo la temibile lotteria dei calci di rigore pose fine al sogno romagnolo. Il Cavalluccio però si rifece l’anno dopo, dominando il campionato.

