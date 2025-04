VERSO POTENZA-CATANIA: arbitra Di Reda della sezione di Molfetta. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 38a Giornata di Serie C. La partita Potenza-Catania, in programma domenica 27 Aprile allo stadio “Alfredo Viviani”, sarà diretta da Antonio Di Reda della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Andrea Mastrosimone (Rimini). Quarto ufficiale, Riccardo Tropiano (Bari).

A proposito del “fischietto” pugliese, non si registra alcun precedente da direttore di gara col Catania ma è stato designato in partite dei rossazzurri come Quarto ufficiale nella stagione regolare. Vedi Catania 1-2 Avellino (gol rossazzurro di Lunetta), Catania 2-1 Trapani (etnei a segno con Castellini e Inglese) e Catania 0-1 Latina.

L’ultima volta che ha arbitrato una partita che vedeva protagonista una squadra allenata da mister Toscano risale al 7 gennaio 2024. Un Cesena lanciatissimo verso la promozione in B riuscì ad imporsi di misura al “Manuzzi” contro l’Olbia, in un contesto di gara nel quale venne però duramente criticata la direzione arbitrale del sig. Di Reda.

La testata ilpopolano.com, in un articolo a firma di Carlo Costantini si espresse così: “Illustre Signor Antonio di Reda, sono convinto che in questo calcio moderno per quanto visto al Dino Manuzzi non può avere nessuna cittadinanza calcistica e farebbe bene a rivedere la gara che ha diretto per capire e farsene una ragione di quanti errori sono stati commessi, fino al punto di innervosire calciatori e spettatori. Un arbitro deve essere un’atleta, deve avere autorità, tanta personalità carismatica, ingegno, innovazione, integrità, non rimanere solo al cerchio del centrocampo; altrimenti c’è sempre il seggiolone da arbitro da tennis. Per dirigere, occorre avere anche una preparazione psicologica e un approccio mentale alla gara. Diciamo che sulla integrità morale è sicuramente una brava persona, non la conosco affatto, ma francamente le sue decisioni, in alcuni aspetti, sono stati comici. Non ho visto sinceramente, nemmeno imparzialità e correttezza”.

Di Reda arbitra nella CAN C dal 2022. Ha diretto 38 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 212 cartellini gialli e 6 rossi, fischiando 16 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 13 vittorie per le squadre di casa, 11 pareggi e 14 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende leggermente a favore di chi ha giocato finora fuori casa, in un contesto comunque di sostanziale equilibrio.

Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 9 incontri estraendo 61 cartellini gialli, un rosso e concedendo 3 rigori con un bilancio di 0 successi casalinghi, 5 pareggi e 4 acuti esterni. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale di Serie C da Di Reda risale al 16 Marzo 2025, Trapani 1-2 Giugliano.

