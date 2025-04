VERSO POTENZA-CATANIA: assenza pesante per il reparto offensivo lucano

In vista di Potenza-Catania, si registra un’importante defezione per il reparto avanzato della formazione rossoblu. Mister Pietro De Giorgio, infatti, non potrà disporre di Emanuele Schimmenti, secondo migliore marcatore e assistman della squadra lucana rispettivamente con 8 reti all’attivo e 6 assist. L’esterno offensivo palermitano classe 2002, infatti, è stato fermato dal Giudice Sportivo. Due turni di squalifica per Schimmenti, espulso nei minuti finali del secondo tempo del match perso a Latina avendo tenuto “una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, da terra, lo colpiva con un calcio sulla gamba, senza provocargli conseguenze”.

