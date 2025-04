VERSO POTENZA-CATANIA: c’è un quinto posto da difendere. Le ipotesi di formazione

Ci siamo per l’ultima gara di campionato che andrà a definire la griglia playoff. Il Catania, che ha mantenuto la quinta posizione pur senza scendere in campo settimana scorsa, allo stadio “Viviani” proverà a difendere fino in fondo un piazzamento utile in vista degli spareggi promozione respingendo gli assalti di Potenza e Benevento.

Avversaria proprio la formazione lucana. Restano da giocare 90′ intensi, con più combinazioni a seconda dei risultati che riguardano tutte le squadre citate. Il Catania può chiudere quinto classificato come sesto oppure settimo, o persino ottavo considerando anche l’impegno contro il Foggia dell’AZ Picerno, compagine che però non può più ambire alla quinta posizione in ogni caso.

Ma meglio non perdere tempo ad effettuare calcoli se la formazione guidata da mister Toscano sa che, con una vittoria, difenderebbe con certezza il posizionamento attuale. Vincere è l’obiettivo del Catania per la classifica finale, per riscattare la sconfitta maturata all’andata, per ricavare nuove certezze continuando ad alimentare quella fame di risultati che può rivelarsi determinante ai playoff.

Toscano non potrà schierare in terra lucana lo squalificato Quaini. In compenso potrà agire dal 1′ Di Tacchio, al rientro dalla squalifica. Inoltre l’allenatore rossazzurro è ben lieto di tornare ad inserire nella lista dei convocati Bethers e Guglielmotti dopo l’infortunio. Entrambi si aggiungono alla lunga lista di calciatori recuperati che lo staff etneo punta a rimettere in condizione in vista dei playoff.

Ipotizzando l’undici di partenza del Catania a Potenza, sempre che non si registrino defezioni nelle ultime ore, la sensazione è che Toscano non stravolgerà assetto tattico (3-4-2-1) ed interpreti con cui gli etnei si sono imposti nella partita di Cava de’ Tirreni. Riproponendo Dini in porta con Ierardi, Di Gennaro e Celli nel terzetto di difesa; centrocampo che potrebbe essere composto, da destra verso sinistra, da Raimo, De Rose, Di Tacchio e Anastasio collocando Jimenez e Lunetta sulla trequarti alle spalle di Inglese. Vedremo se Guglielmotti entrerà in corso d’opera per acquisire minutaggio.

La gara sarà diretta dall’arbitro Antonio Di Reda della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Andrea Mastrosimone (Rimini). Quarto ufficiale, Riccardo Tropiano (Bari). In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro su Telecolor (in Sicilia, canale 11 del digitale terrestre). Naturalmente potranno assistere all’incontro anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 20:00.

