VERSO POTENZA-CATANIA: De Giorgio, precedenti anche da calciatore contro i rossazzurri

Vittorioso in occasione del primo confronto ufficiale da allenatore contro il Catania, nella gara d’andata in campionato terminata 0-2 al “Massimino”, il tecnico del Potenza Pietro De Giorgio ha affrontato i precedenza i rossazzurri nelle vesti di calciatore.

La prima volta, il 2 dicembre 2009, il Catania di Gianluca Atzori riuscì ad avere ragione dell’Empoli in Coppa Italia: etnei che superarono il quarto turno della competizione imponendosi per 2-0 in casa grazie alle reti di Moretti e Morimoto, con De Giorgio schierato in attacco tra le fila toscane. In seguito, da tesserato del Messina, non fu convocato per la trasferta di Catania con il match finito 1-1 il 23 febbraio 2003 in Serie B (a segno Campolo e autorete di Giacobbo).

Poi, il 23 settembre 2014, presenza da titolare per De Giorgio nel tridente offensivo del Crotone, sempre in cadetteria. Ancora 1-1 il risultato, sempre nel campionato cadetto: Ciano rispose in pieno recupero su rigore al vantaggio rossazzurro di Calaiò. Infine, nuovo 1-1, stavolta a Catania (Serie B) dove ‘Pata’ Castro pareggiò i conti al 92′ in risposta al gol del Crotone messo a segno da Torregrossa nelle battute iniziali. In questo caso De Giorgio rimase in panchina per l’intera durata dell’incontro.

VIDEO: quando il Catania vinse 2-0 con gol di Moretti e Morimoto

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

