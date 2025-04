VERSO POTENZA-CATANIA – Il club lucano carica la gara col Catania: “Tutti allo stadio”

Cresce l’attesa a Potenza per la sfida al Catania. Appuntamento domenica sera allo stadio “Alfredo Viviani”, dove a seguito del dietrofront delle autorità di pubblica sicurezza non potranno esserci tifosi residenti nella Provincia etnea. La società lucana carica la gara lanciando un appello al popolo rossoblu: «Tutti al Viviani». Questo lo slogan con cui il club potentino invita i propri sostenitori a raggiungere in massa lo stadio, in vista dell’ultimo match della stagione regolare dove si deciderà la graduatoria finale in chiave playoff. Per l’occasione è stata anche attivata una promozione speciale per l’acquisto dei biglietti a prezzi ridotti.

