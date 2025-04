VERSO POTENZA-CATANIA: numeri squadre a confronto, rossazzurri più in forma e subiscono meno reti

Domenica sera Potenza e Catania si affrontano in quello che rappresenta un importante scontro diretto in chiave playoff, andandosi a comporre in via definitiva la griglia per disputare i primi turni degli spareggi promozione. In palio la possibilità di concludere il campionato al quinto posto, dunque giocando in casa le prime sfide dei playoff con due risultati su tre a disposizione. Gli stimoli per entrambe le squadre, attualmente divise da un punto in classifica (sarebbero due se il Catania non avesse riportato il -1 ad inizio stagione, ndr) non mancano.

I rossazzurri hanno collezionato finora 50 punti frutto di 13 vittorie, 12 pareggi, 8 sconfitte, 47 gol fatti e 33 subiti (differenza reti +14) mentre il Potenza ha raccolto 49 punti con un ruolino di marcia di 12 successi, 13 risultati di parità e 8 ko caratterizzati da 54 gol subendone 50 (differenza reti +4). A differenza dei lucani, dunque, il Catania ha vinto una partita in più. Spicca il miglior dato del Potenza in fatto di realizzazioni (terzo attacco più prolifico del gruppo C dopo Crotone e Avellino) ma anche quello dei gol al passivo (tra i peggiori del girone) della compagine guidata da De Giorgio.

Stesso numero di punti in casa per le due squadre (25): anche in questo caso il Potenza si fa preferire per numero di marcature all’attivo (31 contro 18), il Catania in termini di gol subiti (12 contro 25). In trasferta, invece, i rossazzurri hanno conseguito 26 punti, 24 i rossoblu e qui l’organico di mister Toscano prevale in entrambi i casi (gol fatti e subiti 29/21 contro 23/25).

Dal recente stato di forma delle due formazioni si evidenzia come sia più in salute il Catania che, nelle ultime cinque giornate, di punti ne ha ottenuti 10. La metà il Potenza. E c’è una statistica quasi identica: gli etnei hanno raggiunto la serie di otto risultati utili consecutivi quale miglior striscia positiva in campionato, nove i lucani, che tra l’altro sono imbattuti tra le mura amiche dal 25 gennaio (1-2 contro l’Audace Cerignola).

