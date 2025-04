VERSO POTENZA-CATANIA: previsioni meteo al “Viviani”

Catania che scenderà in campo domenica per la disputa del match di campionato contro il Potenza, in programma allo stadio “Alfredo Viviani” con fischio d’inizio alle 20:00 e valevole per il 38o turno del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Potenza ci si attende una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa (da non escludere possibili piogge). Nel dettaglio, previste nubi sparse al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera. Si prevedono durante la partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 11-12 gradi.

