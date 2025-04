VERSO POTENZA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Alfredo Viviani” contro il Potenza, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.50 e 2.70; la “X” tra 2.70 e 2.85; il “2” tra 2.65 e 2.78.

Lo scenario è quello di un confronto che vede il Potenza leggermente favorito per la vittoria finale, ma in un contesto di grande equilibrio dove il valore delle quote legato ad un’eventuale affermazione degli ospiti o risultato di parità non è trascurabile. Qualora vincesse, il Catania lo farebbe in trasferta per la quinta volta consecutiva. Il Potenza, invece, punta a mantenere l’imbattibilità casalinga (che dura dal 16 febbraio) ed a conseguire la seconda vittoria di fila tra le mura amiche.

