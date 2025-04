VERSO POTENZA-CATANIA: torna la coppia Di Tacchio-De Rose a centrocampo?

Vista la squalifica di Quaini, a seguito dell’ammonizione riportata nel match di Cava de’ Tirreni essendo già in regime di diffida, in mezzo al campo Toscano dovrebbe affidarsi all’esperto tandem formato da De Rose e Di Tacchio. Quest’ultimo ha dimostrato di essere un elemento molto importante all’interno dello scacchiere tattico del Catania per fisicità, cambio di gioco, bravura nei contrasti e capacità di recupero palla.

Anche il capitano ex Cesena gode di grande considerazione da parte di staff tecnico e squadra. Dopo avere superato i problemi fisici riscontrati nel girone d’andata, da metà dicembre in poi ha saltato una sola gara (quella del 2 febbraio a Cerignola) giocando i restanti match da titolare, ad eccezione del derby siciliano di Trapani dove fece il suo ingresso in campo nella ripresa. Da non scartare anche l’ipotesi legata ad un impiego di Sturaro, che sta gradualmente acquisendo minutaggio.

