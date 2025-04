VERSO POTENZA-CATANIA: Toscano, precedenti con i lucani. Ultima vittoria nel 2019

Domenica sarà il sesto confronto di una squadra allenata da Domenico Toscano con il Potenza. Nei precedenti con i lucani non si è mai registrato finora il risultato di parità. Toscano, da allenatore, ha infatti battuto due volte il Potenza riportando tre sconfitte.

Il 18 ottobre 2009, con Ciccio De Rose in campo tra le fila del Cosenza, vittoria calabrese per 0-2 al “Viviani” in Prima Divisione Lega Pro: match deciso dalla doppietta di Biancolino, attuale tecnico dell’Avellino. Il 7 marzo 2010, nel girone di ritorno, fu invece il Potenza ad imporsi fuori casa per 0-2 in virtù delle reti di Evangelisti.

Il 3 novembre 2019 la Reggina di Toscano vinse nettamente a Potenza. Lo 0-3 finale portò le firme di Corazza (attaccante ora in forza all’Ascoli ed accostato al Catania in sede di mercato) e Bellomo, ancora una volta con De Rose in mezzo al campo. Tre giorni dopo, in Coppa Italia Serie C, Reggina 2-3 Potenza. Il successo lucano permise alla squadra allora guidata da Raffaele di accedere agli ottavi di finale della competizione sfidando proprio il Catania, che a sua volta eliminò il Potenza vincendo per 1-2 con gol decisivo di Kevin Biondi. Infine Catania 0-2 Potenza, risultato maturato in questo campionato nel match d’andata.

VIDEO: l’ultima vittoria di una squadra allenata da Toscano contro il Potenza

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

