ZAPPI (Pres. AIA): “Var a chiamata in Serie C, ecco come funzionerebbe”

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi ha parlato a ‘Radio Anch’Io Sport’, su Radio Rai, della tematica legata alla richiesta di sperimentazione del cosiddetto Var a chiamata, a partire dalla prossima stagione in Serie C. Queste le sue parole sull’argomento:

“Il presidente Gravina ha chiesto all’IFAB di sperimentare già dalla prossima stagione nella Serie C e la Divisione di Serie A di calcio femminile il cosiddetto video support, poi chiamato in gergo Var a chiamata. L’arbitro, se richiamato dalle società, andrà a fare la review e sulla base degli elementi visivi che revisionerà potrà confermare o meno la propria decisione. Al momento, in questa fase sperimentale, le chiamate sarebbero due. Ogni volta che la società chiedesse il Var, se la segnalazione fosse giusta, questa opportunità sarebbe rigenerata. Quindi in linea di massima due chiamate, rigenerate ogni volta che la segnalazione fosse corretta”.

