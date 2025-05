ACCADDE OGGI (Video): 2 maggio 2010, pari con la Juve e Catania che intravede la salvezza

1-1 tra Catania e Juve allo stadio “Massimino”

2 maggio 2010, campionato di Serie A: in una splendida giornata di sole i rossazzurri non vanno oltre l’1-1 contro la Juventus allo stadio “Angelo Massimino”. Bianconeri in difficoltà al cospetto della formazione sapientemente allenata da Sinisa Mihajlovic. Proprio nel momento migliore della Juventus, Silvestre al 24’ porta in vantaggio il Catania trovando la rete dell’1-0 in mischia. Lo stesso difensore centrale argentino fa venire ancora i brividi a Buffon successivamente.

Ad inizio ripresa arriva la risposta della Juventus con Marchisio che segna con un sinistro incrociato. E’ una delle ultime emozioni di un match in cui calano i ritmi dopo l’intervallo, ma nel finale c’è tempo per un super intervento di Buffon su Maxi Lopez, grande protagonista, mentre da Bergamo giungono notizie del pareggio del Bologna accolto festosamente al ‘Massimino’ per la salvezza ormai ad un passo.

VIDEO: gli highlights della partita

