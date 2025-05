ACCADDE OGGI (Video): 19 maggio 2013, il Catania firma a Torino il record di punti in Serie A

19 maggio 2013. Catania e Torino non vanno oltre il risultato di 2-2 allo stadio “Olimpico”. Etnei due volte in vantaggio con Sergio Almiron e Gonzalo Bergessio, ripresi prima da Alessio Cerci e poi dal capitano granata Rolando Bianchi che entra dalla panchina, segna e dice addio al Toro dopo una storia lunga cinque anni. La squadra sapientemente allenata da Maran chiude il campionato di Serie A con il record di punti (quota 56) ed all’ottavo posto in classifica. Per Bergessio, tredicesima rete in campionato e rossazzurri che coronano una stagione indimenticabile.

Mister Maran parlò in questi termini nel post gara: “L’aver rotto l’equilibrio subito ci ha aiutato, ma noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, come avevamo studiato in settimana. Abbiamo raggiunto l’ottavo posto superando ogni record di questa società. Sono soddisfatto del nostro percorso, abbiamo dato continuità sempre e comunque, e i miei giocatori ci hanno messo grande determinazione fino alla fine”.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO PARTITA

RETI: 24′ Almiron; 8′ st Cerci; 17′ st Bergessio, 39′ st Bianchi

TORINO (5-3-2): Coppola, Darmian, Di Cesare, Rodriguez, Ogbonna, Caceres, Basha, Vives (1′ st Brighi), Bakic (25′ st Gazzi), Cerci, Jonathas. (1 Gillet, 26 Gomis, 17 Masiello, 25 Glik, 86 Birsa, 29 Menga, 69 Meggiorini, 93 Diop). All. Ventura

CATANIA (4-2-3-1): Frison, Izco, Bellusci, Spolli, Capuano (12′ st Augustyn), Biagianti, Almiron (4′ st Sciacca), Gomez (44′ st Petkovic), Castro, Barrientos, Bergessio. (21 Andujar, 29 Terracciano, 30 Salifu, 32 Cani, 35 Doukara, 26 Keko, 39 Cabalceta, 26 Keko, 24 Ricchiuti). All. Maran

ARBITRO: Peruzzo di Schio

AMMONITI: Frison, Augustyn

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***