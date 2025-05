ACCADDE OGGI (Video): 11 maggio 2013, Gomez sigla l’ultimo gol con la maglia del Catania contro il Pescara

11 maggio 2013, penultima giornata del campionato di Serie A. Il Catania di Rolando Maran piega la resistenza del Pescara allo stadio “Angelo Massimino” davanti a circa 15mila spettatori grazie ad un gol messo a segno da Alejandro Gomez, l’ultimo in casacca rossoazzurra. La rete del ‘Papu’, in avvio di ripresa, migliora il record di punti e vale l’ottavo posto.

Successo meritato ed entusiasmo legittimo sugli spalti. Mai pericolosi gli abruzzesi guidati dall’ex attaccante del Catania Christian Bucchi. I rossazzurri così chiudono in bellezza in casa, salutando i propri tifosi con una vittoria arrivata dopo una lunga serie di occasioni non concretizzate. Serata di festa allo stadio, applausi a scena aperta per le giocate di Barrientos e compagni.

VIDEO: Catania-Pescara, gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO PARTITA

MARCATORE: Gomez al 7′ s.t.

CATANIA (4-3-3): Andujar; Bellusci, Legrottaglie (24′ pt Biagianti), Spolli, C. Capuano; Izco, Lodi, Almiron (26′ st Castro); Barrientos (46′ st Salifu), Bergessio, Gomez. In panchina: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Marchese, Ricchiuti, Keko, Cani, Doukara. Allenatore: Maran.

PESCARA (4-2-3-1): Perin; Zanon, Cosic, M. Capuano, Balzano (28′ st Zauri); Blasi (35′ st Iannascoli), Togni; Di Francesco, Bjarnason, Bocchetti; Sforzini. In panchina: Falso, Bianchi Arce, Kroldrup, Cascione, Catalano, Mancini, Celik, Abbruscato, Vukusic, Caraglio. Allenatore: Bucchi-Nobili.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

NOTE: spettatori 15.000 circa.

Ammoniti: Cosic, Balzano, Bellusci, Bocchetti, Zauri.

