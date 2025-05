ACCADDE OGGI (Video): 15 maggio 2004, l’ultima storica vittoria del Catania a Napoli

15 maggio 2004. Data dell’ultima vittoria del Catania allo stadio “San Paolo”. Il Napoli di Gigi Simoni fu battuto 2-3 dagli etnei di Gabriele Matricciani e Stefano Colantuono nel campionato di Serie B. In quello storico torneo che assegnava ben 6 promozioni in Serie A, il Napoli chiuse mestamente con un anonimo 14° posto. Il Catania, invece, terminò la stagione in nona posizione.

Per la cronaca, nel contesto di una partita giocata con grande determinazione dalla formazione dell’Elefante, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo nell’arco dei 90 minuti, andarono a segno Ernesto Terra ed Emanuele Berrettoni (doppietta) per il Catania; Marko Perovic e Massimiliano Vieri, invece, i marcatori tra le fila del Napoli.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO

MARCATORI: 27′ Terra, 37′ Berrettoni, 50′ Berrettoni, 52′ Perovic, 82′ Vieri

NAPOLI: 27 Pierluigi Brivio 2, Alessandro Del Grosso, 5 Vittorio Tosto (37′ 21 Max Vieri), 40 Massimo Carrera, 90 Daniele Portanova, 6 Marko Perović, 8 Dario Marcolin (71′ 7 David Sesa), 20 Nicola Zanini, 23 Andrea Bernini, 65 Gennaro Esposito, 16 Davide Dionigi (69′ 19 Rubens Pasino). All: Luigi Simoni.

CATANIA: 22 Paolo Mancini, 5 Guglielmo Stendardo, 6 Nicola Diliso (87′ Alessandro Zoppetti), 16 Andrea Giallombardo, 24 Ernesto Terra, 29 Jamal Alioui, 4 Gennaro Delvecchio, 19 Francesco Montervino, 25 Alain Behi, 20 Giuseppe Mascara (90′ 7 Michele Fini), 27 Emanuele Berrettoni (68′ 31 Carlo Taldo). Allenatore: Stefano Colantuono

ARBITRO: Andrea Romeo

AMMONITI: Carrera, Portanova, Zanini, Terra, Alioui, Delvecchio, Taldo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***