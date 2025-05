ACCADDE OGGI: 16 maggio 2010, Maxi Lopez fa vincere il Catania nel giorno in cui saluta ‘Malaka’ Martinez

Ultima giornata del campionato di Serie A. Il 16 maggio 2010 i rossazzurri festeggiano la chiusura della stagione con una vittoria di misura allo stadio “Angelo Massimino”, completando un girone di ritorno strepitoso. Avversario il Genoa di Gasperini. I ragazzi allenati da Sinisa Mihajlovic hanno la meglio per 1-0 grazie al gol messo a segno dall’attaccante argentino Maxi Lopez nel corso della ripresa.

Partita giocata a viso aperto dalle due squadre e rete decisiva che arriva qualche minuto dopo un grande salvataggio di Campagnolo su Acquafresca e l’espulsione di Juric per somma di ammonizioni. Il Catania termina il campionato al tredicesimo posto e i tifosi dell’Elefante salutano il ‘Malaka’ Jorge Martinez, in procinto di trasferirsi alla Juventus dove, però, per vari motivi non riuscirà a confermare quanto di eccellente fatto ai piedi dell’Etna.

VIDEO: Il gol-vittoria di Maxi Lopez

VIDEO: I più bei gol di “Malaka” Martinez in rossazzurro

TABELLINO PARTITA

Catania (4-3-3): Campagnolo; Alvarez, Silvestre, Terlizzi, Capuano; Ledesma, Biagianti, Ricchiuti (78’ Marchese); Martinez (58’ Barrientos); Lopez (84’ Russo), Mascara.

A disposizione: Kosicky, Potenza, Marchese, Morimoto, Izco Russo. All. Mihajlovic

Genoa (4-3-3): Amelia; Mesto, Tomovic, Criscito, Papastathopoulos; Milanetto (67’ Zapater), Juric, Palladino (42’ Fatic); Sculli, Acquafresca, Suazo (51’ Boakye 6,5).

A disposizione: Frison, Terigi, Cofie, El Shaarawi, Zapater. All. Gasperini

Arbitro: Candussio di Cervignano

Reti: 65’ Maxi Lopez

Ammoniti: Juric (G), Biagianti (C)

