AVV. MARZA’: “Inglese grande professionista e giocatore fuori categoria, da riconfermare in rossazzurro”

L’avvocato Carmelo Marzà, Fiduciario dell’Assocalciatori nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, trasmissione su Globus Television, esprime alcune considerazioni sull’attaccante del Catania Roberto Inglese:

“Inglese è un giocatore assolutamente fuori categoria. Innanzitutto è un grande professionista, è un giocatore che ha sempre messo la professionalità al primo posto, ha un fisico assolutamente integro al di là dell’infortunio avuto recentemente. Probabilmente avrebbe bisogno di qualcuno che gli stia dietro, un sottopunta che gli liberi meglio gli spazi. Potrebbe rendere ancora di più rispetto a quello che sta facendo, che è già tantissimo”.

“Spero che resti a Catania anche nella prossima stagione a prescindere dalla categoria nella quale la squadra militerà. Per quanto ne so io, da parte sua c’è la massima disponibilità. Lui ha fatto tanti anni in Serie A tra Parma e Chievo Verona, si è adattato perfettamente alla categoria, non ha avuto nessun contraccolpo a differenza di tanti altri giocatori che magari scendono di categoria e subiscono le difficoltà di un agonismo un pò diverso. Lui invece è entrato immediatamente in sintonia con gli schemi e la Serie C”.

