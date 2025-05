AVV. MUNZONE: “Catania, è mancata la cura di ogni dettaglio nei minimi particolari. Resettare e analizzare”

Carmelo Munzone, ex responsabile dell’area legale in orbita Calcio Catania, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television commenta le difficoltà riscontrate dal Catania in campionato auspicando chiarezza per il futuro:

“E’ stata una stagione fatta di piccoli episodi che hanno determinato l’esito del campionato, come nel doppio confronto con il Pescara in occasione del gol ospite al Massimino e del momentaneo 1-1 all’Adriatico. Ridurre le difficoltà del Catania a una carenza di preparazione fisica mi sembra un pò riduttivo, certamente è un aspetto fondamentale ma per arrivare fino in fondo contano soprattutto gli aspetti mentali e di approccio al raggiungimento dell’obiettivo, non solo della squadra, mi riferisco anche ai dirigenti”.

“Non si può lasciare nulla al caso, curando ogni dettaglio nei minimi particolari. E’ mancata la cura di quegli aspetti anche più nascosti che alla fine si sono rivelati i più importanti. Mi auspico di resettare e analizzare nei dettagli tutti questi aspetti, anche le ambizioni della società rispetto alle strutture e agli investimenti. Mi aspetto una conferenza stampa ricca di argomenti che debba tenere conto degli investimenti strutturali di Pelligra sul piano finanziario e di quelli necessari per rafforzare la squadra in ottica promozione”.

