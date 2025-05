AVV. PUCCI: “Catania, niente rivoluzioni. Torre del Grifo, andrebbero rivisti i valori estimativi”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“Le parole di Toscano nel post gara di Pescara sono quelle di una persona amareggiata, non solo per il risultato conseguito sul campo ma l’andazzo di tutta la stagione costellata da troppi infortuni nello stesso momento, ricordo quasi in contemporanea 11 infortunati che hanno costretto Toscano a schierare in panchina almeno cinque ragazzi della Primavera. Personalmente ricomincerei dalla guida tecnica attuale, niente rivoluzioni come negli ultimi anni, ma solo tasselli mirati per ricomporre questa squadra”.

“Torre del Grifo? Ritengo che il Catania, qualora dovesse essere dichiarata proprietaria della struttura, dovrebbe mettere mano quantomeno ai campi, garantendo al ritorno dal ritiro che la squadra si possa allenare comodamente nei quattro campi di calcio, che necessitano di una manutenzione importante. I valori estimativi dell’immobile sono particolarmente alti, vi è un IMU nonchè una TARI particolarmente gravose per qualunque società che non sia di Serie A. Qualora il Catania dovesse esserne dichiarato proprietario sarebbe il caso di intavolare una trattativa con il comune di Mascalucia e rivedere attraverso una giunta straordinaria i valori estimativi applicati alla struttura, perchè altrimenti una squadra di C non può mantenere quei costi che sono annuali”.

