BEFFA NEL FINALE: Catania ko di misura, servirà un’impresa a Pescara

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Nel contesto di una partita sostanzialmente equilibrata, all’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff riesce a spuntarla il Pescara. Ospiti vittoriosi di misura, imponendosi in un “Massimino” caloroso e traboccante di tifo. Gara giocata sul filo dell’equilibrio, decisa da un episodio che ha premiato nel finale i biancazzurri. A segno al minuto 86 Merola, sorprendendo la difesa etnea per poi, solo davanti a Dini, scavalcare il portiere con un delizioso pallonetto.

Pescara a segno nell’unica vera occasione concessa, in un momento in cui mister Toscano (che ha riproposto dal 1′ lo stesso undici anti Potenza) aveva deciso di osare, inserendo un attaccante in più al posto di Celli (Montalto a supporto di Inglese con anche De Paoli e Dalmonte in avanti). Scelta non rivelatasi premiante per un Catania che, nel complesso, ha interpretato bene la prima frazione, accusando un calo nel corso della ripresa. E Merola è stato letale, sfruttando una delle rare disattenzioni della difesa catanese.

Meritava sicuramente di più il Catania, che non ha capitalizzato le occasioni prodotte, due delle quali nitide con Jimenez (prestazione opaca la sua) prima dell’intervallo e Di Tacchio nel corso dei secondi 45′. Stavolta i cambi non hanno determinato per i rossazzurri, ad eccezione di Dalmonte che ha assicurato una maggiore vivacità in avanti. Nel secondo tempo c’è stato spazio anche per Guglielmotti, ma l’ex Lecco non è riuscito a garantire l’esplosività dei tempi migliori (pesa l’inattività degli ultimi mesi). Ora tutto si decide mercoledì, a Pescara. Servirà un’impresa per ribaltare la situazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***