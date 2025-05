BERTOTTO (all. Giugliano): “Grande prestazione davanti ad un pubblico meraviglioso. Catania forte, Inglese giocatore fuori categoria”

Vediamo come l’allenatore del Giugliano Valerio Bertotto ha commentato in sala stampa la partita disputata a Catania:

“I ragazzi strameritano i complimenti, non solo per la partita giocata a Catania – davanti ad un pubblico meraviglioso ed al cospetto di una squadra veramente forte – ma per tutta la stagione. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse opportunità, mettiamoci anche il palo e l’annullamento (corretto) del gol, la situazione di Nepi ad inizio ripresa che poteva generare qualcosa di diverso. La squadra ha giocato bene, ha lottato, creato, dovevamo essere un pò più concreti. Chiaramente cerchi di ottimizzare il tutto, di fare in modo di portare la gara sui binari che volevamo, non ci siamo riusciti. Il rammarico ce lo porteremo per tanto tempo, resta l’orgoglio di avere fatto una bellissima prestazione dando tutto per la maglia”.

“I nostri difetti a volte ci hanno pregiudicato la possibilità di ottenere qualcosa in più, ma sono orgoglioso dei ragazzi che si sono guadagnati un bel palcoscenico. A livello difensivo abbiamo concesso tanto per errori dei singoli, sul piano offensivo abbiamo fatto tanto in campionato, siamo la quarta forza per gol fatti. Ricordo che non abbiamo nomi altisonanti o ragazzi che hanno fatto categorie superiori, ma abbiamo senso d’appartenenza esprimendo un bel gioco. Siamo stati bravissimi a ritagliarci per il secondo anno il nostro spazio nei playoff, in un girone dalle difficoltà mostruose, facendo un percorso di minutaggio importante”.

“Se il Catania può essere una candidata alla vittoria dei playoff? Il Catania è una squadra forte nei singoli, nella struttura, esperta, con giocatori che se hanno una palla a disposizione fanno due gol. Questo può essere sicuramente un valore aggiunto. Inglese, poi, si commenta da solo. Calciatore fuori categoria, ha un bagaglio strutturale e tecnico di un altro livello, giocatore assolutamente forte”.

