BETHERS: dopo tre stagioni in rossazzurro, permanenza o trasferimento altrove?

Ancora un anno di contratto per Klavs Bethers, che attende di conoscere il proprio futuro dopo tre stagioni in rossazzurro. Ad oggi il portiere lettone classe 2003 è l’unico “superstite” del primo Catania della gestione Pelligra, quando il club militava in Serie D. Bethers fu ingaggiato su precisa scelta dell’allora Direttore Sportivo Antonello Laneri, che stravide per lui dopo averlo osservato con attenzione quando il ragazzo militava nel Citta di Sant’Agata.

Nella stagione 2022/23 ha difeso stabilmente i pali del Catania, non accusando in alcun modo la pressione, gestendola come sa fare un calciatore dotato di personalità. Il giovane estremo difensore, poi, ha proseguito l’avventura alle pendici dell’Etna nel professionismo. Al primo anno di C giocando per buona parte del girone d’andata (scavalcato Livieri nelle gerarchie), poi facendo i conti con la sfortuna. Pochi problemi fisici riscontrati, nella maggior parte dei casi però non di lieve entità. Vedi una lussazione della rotula (3-4 mesi di stop) e una distorsione alla caviglia (out per circa 4 mesi), in mezzo un infortunio alla testa riportato dopo lo sciagurato intervento di un avversario a Giugliano.

Nel campionato appena trascorso si è alternato con Adamonis prima di registrare un lungo stop, in seguito è tornato a disposizione per il finale di stagione fungendo da riserva di Andrea Dini, divenuto nel frattempo titolare indiscusso. Oggi Bethers è assolutamente integro, ha voglia di riscatto e di dare un calcio alla sfortuna. Resta da capire se lo farà ancora a Catania, oppure altrove. Se le ambizioni (legittime) di Bethers sono quelle di giocare regolarmente, è possibile che trovi un accordo in sinergia con il club rossazzurro affinchè lo faccia altrove, magari in prestito, ipotizzando la riconferma di Dini.

Qualora si accontentasse di fare la riserva, giocandosi le sue carte quando chiamato in causa, allora il lettone classe 2003 potrebbe rimanere ai piedi dell’Etna. Anche questo rappresenta un nodo da sciogliere in sede di calciomercato per la dirigenza del Catania. Fin qui Bethers ha totalizzato 67 presenze sotto il vulcano tra Serie D, Poule Scudetto, Serie C, Coppa Italia di categoria e Coppa Italia Frecciarossa realizzando 29 “clean sheet” e subendo 50 gol.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***