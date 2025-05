BRESCIANO: uomo di fiducia di Pelligra, continua a far parte del progetto rossazzurro

A novembre 2023 arrivò la notizia dell’ingresso ufficiale di Mark Bresciano all’interno del Consiglio d’Amministrazione del Catania Football Club. Di fatto, però, Bresciano era già operativo dietro le quinte sin da quando i rossazzurri militavano in Serie D, fornendo consigli alla dirigenza ed essendo advisor di Pelligra.

Fu proprio l’ex Palermo, in primis, ad avere suggerito di portare avanti l’operazione di rilancio del calcio a Catania. “Quando sono a Melbourne lavoro anche di notte per il Catania. La stessa cosa capita quando sono in Sicilia. Le dieci ore di fuso si fanno sentire, ma per me non sono un problema. I miei BlackBerry sono sempre accesi”, riprendiamo alcune parole di Bresciano rilasciate tempo fa a La Gazzetta dello Sport.

“In Australia ho conosciuto Rosario Pelligra, imprenditore edile. Voleva comprare un club in Italia e insieme a Vincenzo Grella, amico ed ex compagno di squadra, gli abbiamo consigliato di puntare sul Catania. Mi sento responsabile della scelta fatta con Rosario e Vincenzo. È bello condividere un sogno con i propri amici. Loro si occupano di campo, io lavoro su gestione e amministrazione. Siamo partiti da zero, abbiamo costruito un importante gruppo di lavoro. Vogliamo creare una base solida. Il Catania deve arrivare in alto e restarci. Ci proveremo fino in fondo”, ancora Bresciano, il quale ha lasciato lo scorso anno il board della federazione calcistica australiana e continua a far parte del progetto rossazzurro detenendo una quota societaria.

