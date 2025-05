CALCIO FEMMINILE: Catania, organizzata speciale giornata di attività ludico-motoria

Dal 2024 c’è anche l’ASD ESASPORT Grammichele tra le società a far parte del progetto tecnico territoriale promosso dal Catania FC. Riportiamo di seguito la nota diffusa dal team grammichelese, che sottolinea l’organizzazione di una speciale giornata di attività ludico-motoria riservata al calcio femminile:

“Un grande passo per il calcio femminile! Siamo entusiasti di raccontarvi una splendida esperienza vissuta dalla nostra tesserata Adele Anfuso, che ha partecipato a una speciale giornata di attività ludico-motoria organizzata dal Catania FC. È stata una giornata davvero memorabile, non solo per il valore sportivo e formativo dell’iniziativa, ma anche per la straordinaria partecipazione: tantissime ragazze, di tutte le età, provenienti da ogni angolo della Sicilia si sono ritrovate insieme per condividere la passione per il calcio. Un momento di crescita, emozioni e condivisione che rappresenta un segnale forte e positivo per il futuro del calcio femminile. Un ringraziamento speciale al Catania FC per l’opportunità resa possibile grazie al percorso di affiliazione e collaborazione. Infine, i nostri complimenti ad Adele per l’impegno, la determinazione e la costanza che sta dimostrando in questo suo primo anno sui campi. Continua così !!!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***