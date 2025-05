CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Noi derubati. Punti tolti con Taranto e Turris ci sono costati i playoff”

Il Trapani non è riuscito ad agganciare la zona playoff ed il presidente Valerio Antonini motiva, attraverso la piattaforma X, il mancato raggiungimento, sottolineando soprattutto la cancellazione dei risultati ottenuti con Taranto e Turris, entrambe escluse dal campionato:

“Conti alla mano, i 10 punti tolti per la squalifica di Taranto e Turris ci sono costati i play off. È chiaro che non dovremmo pagare per gli errori di terzi. Meriteremmo giustizia. Gli altri se ne fottono perché ne hanno beneficiato. Ma non è così che funziona. Anche perché 1 sola andrà in B e forse neanche del nostro girone e l’anno prossimo magari toccherà a qualcun altro. Quello che è successo quest’anno è di una gravità assoluta. Spero i legali trovino nelle prossime 48 ore gli estremi per agire legalmente contro chi ci ha derubato. Che poi noi abbiamo contribuito non ci sono dubbi e sono il primo critico, ma rimangono elementi oggettivi di tale gravità che meritano di essere attenzionati a ogni livello”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***