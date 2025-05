CALCIO SICILIANO: Messina retrocesso in Serie D

Termina dopo quattro anni l’avventura dell’ACR Messina in Serie D. Decisivo l’esito dei playout al cospetto del Foggia. Visto lo 0-0 maturato all’andata in Sicilia si rendeva necessario, per i peloritani, vincere allo “Zaccheria” per conquistare la salvezza sul campo. Il match di ritorno, invece, premia i rossoneri pugliesi. Fatale al Messina il gol dell’ex siglato dall’attaccante Michele Emmausso nel corso del primo tempo. Da segnare anche la rete annullata a Mazzocco (Foggia), il calcio di rigore fallito da Luciani (Messina) e l’espulsione dell’attaccante di proprietà del Catania Rocco Costantino, in prestito ai biancoscudati. Ad aggravare ulteriormente la situazione, le note vicissitudini societarie che, peraltro, coinvolgono anche lo stesso Foggia.

