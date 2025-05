CALCIO SICILIANO: Palermo flop, subito fuori dai playoff

Aveva conquistato l’ultimo piazzamento utile per partecipare ai playoff in Serie B (ottavo posto), dunque con un solo risultato a disposizione per superare il primo turno degli spareggi promozione sul campo della Juve Stabia, la vittoria. A vincere, invece, è stata la formazione campana. Vespe che solo un anno fa militavano in Serie C e che, adesso, sognano addirittura la A. L’1-0 finale maturato al “Romeo Menti” è caratterizzato dal gol di Adorante al minuto 67 e da una prestazione da squadra solida e compatta, quella diretta in panchina da Guido Pagliuca. Deludente, invece, il Palermo di Federico Dionisi che ha avuto una reazione sterile facendo ben poco per impensierire l’avversario ed è destinato a partecipare al campionato cadetto per la quarta volta consecutiva dopo la vittoria dei playoff di C avvenuta nel 2022.

