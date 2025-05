CALCIO SICILIANO: Trapani, rischio di partire con un -4 nel prossimo campionato

Stipendi pagati utilizzando crediti d’imposta rivelatisi inesistenti. Per lo stesso motivo del Brescia, anche il Trapani dovrebbe ricevere una penalizzazione di 4 punti in classifica, in questo caso da scontare nel prossimo campionato perchè si fa riferimento alla scadenza di Aprile. E’ quanto evidenzia il giornalista Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport. La società granata è stata raggiunta dalla comunicazione di chiusura indagini e sarà deferita a breve.

Il club siciliano avrebbe acquistato per 700mila euro dei crediti d’imposta da una società milanese, il Gruppo Alfieri SPV, con sede in via Montenapoleone a Milano. Secondo l’indagine condotta dalla Procura FIGC e dalla Guardia di Finanza, si tratterebbe di crediti privi di validità fiscale, gli stessi coinvolti nello scandalo che riguarda anche il Brescia. Il presidente delle rondinelle Massimo Cellino e del Trapani Valerio Antonini annunciano battaglia, ritenendosi entrambi parte lesa.

