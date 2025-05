CATANESI IN GIRO: da Flavio Russo a Rapisarda, i calciatori etnei in campo tra i professionisti

Rassegna dedicata ai calciatori nati a Catania che hanno militato nelle categorie professionistiche nella stagione 2024-25. In Serie B l’attaccante Flavio Russo ha totalizzato 23 presenze, 2 gol e altrettanti assist tra Sassuolo e Cesena, mentre Emanuele Pecorino ha giocato 21 partite e realizzato 1 gol vestendo i colori gialloblù del Frosinone. Uno scampolo di partita (18′) è stato concesso da mister Fabio Grosso al fantasista in forza alla Primavera del Sassuolo Kevin Leone nell’atto conclusivo del torneo cadetto, vinto con largo anticipo dalla formazione emiliana.

Nutrita la “pattuglia” di calciatori etnei in Serie C. Nel Girone A l’attaccante Salvatore Longo ha contribuito con 30 presenze e 5 gol all’ottimo piazzamento in campionato dell’Albinoleffe (4° posto). Altrettanto buone sono state le performance degli esterni d’attacco Orazio Pannitteri (36 presenze, 4 gol e 1 assist a Lumezzane) e Flavio Di Dio (21 presenze e 1 assist a Lecco).

Il giovane portiere Francesco Borriello ha ricoperto il ruolo di “dodicesimo” alla Triestina senza riuscire ad esordire tra i legni della porta alabardata; zero apparizioni anche per Alessandro La Rosa, terzino in forza alla Pro Vercelli. Gli 8 gol realizzati in 34 partite da Kevin Biondi non sono bastati all’Union Clodiense per raggiungere l’obiettivo salvezza, con i lagunari relegati all’ultimo posto al termine della regular season.

Dopo aver esordito e segnato in Serie B con la maglia della Sampdoria, l’attaccante Simone Leonardi ha collezionato 10 presenze tra le fila del Rimini da gennaio in poi, mentre è stato di 7 gol e 1 assist in 34 apparizioni il “bottino” di Lorenzo Di Stefano a Campobasso. Il difensore Mario Noce ha giocato 34 partite e siglato 2 reti con il Legnago fanalino di coda del Girone B di Serie C, mentre a Latina traguardo salvezza raggiunto per Francesco Rapisarda (12 presenze, 1 gol e 1 assist) e Emanuele Ndoj (25 presenze, 1 gol e 2 assist).

Chiosa finale sui calciatori catanesi protagonisti della promozione del Siracusa in Serie C. L’attaccante Andrea Di Grazia (25 presenze, 5 gol e 9 assist) e i centrocampisti Marco Palermo (27 presenze, 3 gol e 2 assist) e Carmelo Limonelli (21 presenze, 2 gol e 1 assist) sono stati tra gli artefici del ritorno tra i professionisti del club aretuseo.

