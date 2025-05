CATANIA 2024/25 | Attacco, le pagelle di fine stagione

Un solo faro, una sola certezza: Roberto Inglese. Il reparto offensivo è stato, senza ombra di dubbio, quello più penalizzato. Tante scommesse, pochi gol e, soprattutto, pochissima continuità. Gli attaccanti del Catania – escluso Inglese, come già detto – raramente sono riusciti ad essere determinanti nei momenti chiave, e solo in pochissimi casi si è avuta la sensazione di poter contare su un reparto completo e realmente competitivo. Un’annata da archiviare, ma anche da studiare bene, per evitare di ripetere gli stessi errori nel futuro immediato.

LE PAGELLE

Chiricò SV

Fuori rosa. Un capitolo chiuso ben prima del previsto. Il suo addio ha segnato simbolicamente il fallimento di un progetto tecnico mai realmente decollato.

Dalmonte 6

Ha mostrato qualità tecniche interessanti, pur con un minutaggio non sempre continuo. Potrebbe dare molto di più con una preparazione completa e un ambiente più stabile.

D’Andrea 3

Arrivato con aspettative importanti, si è perso strada facendo. Mai realmente dentro il progetto tecnico, non ha inciso, diventando ben presto un oggetto misterioso. Un’occasione sprecata.

De Paoli 5+

Era partito bene, illudendo con un gol-lampo a Monopoli. Poi il vuoto, o quasi. L’impegno non è mancato, ha realizzato un paio di assist ma da un attaccante ci si aspetta ben altro. Rimandato.

Inglese 7

Professionista esemplare. Ha combattuto con problemi fisici ma ha saputo rendersi utile ogni volta che è stato chiamato in causa. Ha segnato gol pesanti e guidato l’attacco con intelligenza. Un esempio per i compagni.

Jimenez 6.5

Talento puro, che però non sempre si è espresso al massimo nei momenti decisivi. A tratti devastante, in altre fasi troppo fumoso. Resta comunque un patrimonio importante su cui il Catania deve continuare a lavorare con fiducia.

Montalto 3

Delusione cocente. Pochi lampi, tanti errori sotto porta, alcuni difficili persino da spiegare. La stagione è stata negativa, inutile girarci attorno. Rendimento troppo lontano dalle aspettative.

Stoppa 6-

Alcuni spunti sono stati interessanti, ma non ha mai trovato continuità. A volte ha dato l’impressione di potersi accendere, ma ha anche vissuto lunghi momenti di anonimato. Serve più maturità e presenza.

