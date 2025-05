CATANIA FC: “Ekipe Orizzonte, congratulazioni per il 25/o scudetto”

La Catania sportiva festeggia la vittoria dello scudetto nella pallanuoto femminile. L’Ekipe Orizzonte è Campione d’Italia per la venticinquesima volta nella sua storia conquistando il sesto scudetto consecutivo. Grande gioia e soddisfazioni per le catanesi di Martina Miceli e della presidente-giocatrice Tania Di Mario. A Nesima le rossazzurre battono 7-5 la SIS Roma in gara 3 chiudendo trionfalmente la serie sotto gli occhi del commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo, presente in tribuna.

Congratulazione giungono dal Catania FC per il prestigioso successo: “Catania Football Club si congratula con Ekipe Orizzonte per la conquista del venticinquesimo scudetto, sesto consecutivo. Alle atlete etnee, ai tecnici e ai dirigenti della squadra di pallanuoto femminile che con la sua straordinaria storia di successi rende orgogliosa l’intera città, i nostri complimenti”, si legge nella nota diffusa dalla società del presidente Pelligra.

