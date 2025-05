CATANIA FEMMINILE: campionato juniores, travolto il Lecce

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 del Catania Women travolge le pari età del Lecce nel match d’andata dei quarti di finale della fase nazionale del campionato juniores: al “La Torre” di Castrignano de’ Greci, le rossazzurre s’impongono sulle salentine per undici reti a due. Per le ragazze allenate da Silvestro Reitano, oggi di nuovo in campo dopo la conquista del titolo regionale, triplette di Marika Picchirallo e Vittoria Musumeci, doppietta di Miriam Milazzo e gol di Chiara Fiorile, Ginevra Buscemi e Agnese Ferlito. Giovedì 29 maggio con inizio alle ore 14.30, a Viagrande, la gara di ritorno.

