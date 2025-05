CATANIA FEMMINILE: rossazzurre sconfitte, ma buona prova contro la Roma

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Contro una squadra in piena corsa per la promozione in Serie B, il Catania Women sfodera una prestazione molto positiva ma cede di misura: a Viagrande, dopo una gara a lungo in equilibrio, la Roma s’impone per 2-1 con la rete di Giulia Dal Lago nel finale. Primo tempo di chiara marca rossazzurra: dopo il gol di Ginevra Buscemi, classe 2009 che corona così il debutto da titolare in serie C, Vittoria Musumeci timbra un palo. Poco prima dell’intervallo, la sfortunata autorete di Luana Pietrini sigla il provvisorio 1-1. Domenica 25 maggio, per le ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi, ultima gara esterna stagionale: sfida al Trastevere capolista.

Serie C Femminile – Girone C – Ventottesima giornata – Domenica 18 maggio – Stadio “Francesco Russo” di Viagrande (Catania)

Catania-Roma 1-2

Reti: pt 6° Buscemi, 42° autorete Pietrini; st 42° Dal Lago (R).



Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (VK), 5 Fiorile (10°st 3 Saraniti), 6 Gaglio (44°st 25 Ardita), 7 Basilotta, 17 Brunetti, 21 Visalli (26°st 14 Russo), 22 Musumeci, 27 Buscemi (17°st 18 Picchirallo), 42 La Porta (1°st 23 Di Stefano). A disposizione: 1 Orlando; 16 Milazzo, 20 Ferlito, 91 Spina. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Roma: 1 Vitaletti; 2 De Angelis, 3 Ouimet (44°st 15 Conti), 4 Mileto, 5 Verro (VK), 6 Centini, 7 Farnesi (K), 8 Giacobbi (44°st 20 Mancini), 9 De Leonardis (22°st 17 Bortolini), 10 Coppola (47°st 18 Gallo), 11 Grossi (13°st 19 Dal Lago). A disposizione: 12 Zangari; 13 Rieppi, 14 Falvella, 16 Ierace. Allenatore: Simone Lascaro.

Arbitro: Valerio Navarino (Taurianova).

Assistenti: Aldo Dell’Aiera (Acireale) e Gaetano Cittadino (Acireale).

Ammonizione: Giacobbi (R)

Tempi di recupero: pt 0’; st 3’.

