CATANIA-GIUGLIANO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Meno di 15.000 presenze, un totale di 14.426 spettatori per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Giugliano, valida per il primo turno playoff del girone C di Serie C. Settore Ospiti aperto alla tifoseria gialloblu con una cinquantina di supporter campani ad assistere all’incontro. Rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania, quella contro l’Avellino il 6 Aprile scorso in campionato, si è registrato un calo di 4.258 spettatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***