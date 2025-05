CATANIA-GIUGLIANO (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Giugliano allo stadio “Angelo Massimino” per il primo turno dei playoff del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria di Potenza in campionato, si sono imposti per 3-2 accedendo al secondo turno, da disputare nuovamente in casa.

Catania in vantaggio nelle battute iniziali dell’incontro, precisamente al minuto 9, trovando la via della rete con Inglese che beneficia di un assist al bacio di Jimenez. Prima dell’intervallo arriva il pareggio del Giugliano con De Rosa. Nel corso della ripresa etnei che tornano in vantaggio con Ierardi, poi Inglese cala il tris trasformando un calcio di rigore e Nepi accorcia le distanze. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 3-2 Giugliano, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

