CATANIA-PESCARA: arbitra Zanotti della sezione di Rimini. Precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La partita Catania-Pescara, in programma domenica allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Roberto Meraviglia (Pistoia). Quarto ufficiale Domenico Castellone (Napoli). VAR: Gianpiero Miele (Nola). AVAR: Edoardo Gianquinto (Parma).

Tre precedenti con il Catania per il “fischietto” riminese, promosso in Serie C nel 2021 a coronamento di una eccellente trafila a livello dilettantistico. Il sig. Zanotti ha diretto la sconfitta esterna del Catania con la Turris per 2-1 (a segno per i rossazzurri Cianci) dello scorso campionato, il pareggio a reti bianche riportato in questa stagione al “Massimino” contro l’Audace Cerignola ed il 2-2 sul campo dell’Avellino con D’Andrea e Stoppa a segno tra le fila etnee.

Zanotti arbitrerà per la quarta volta anche un match del Pescara, che ha riportato finora due pareggi ed una sconfitta, proprio come il Catania. Avversarie Juve Stabia in casa (2-2 Serie C 2022/23), Pineto in trasferta (1-0 Serie C 2023/24) e Ternana tra le mura amiche (0-0 Serie C 2024/25).

In terza serie ha arbitrato 58 partite (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 295 cartellini gialli e 13 cartellini rossi (di cui 8 per somma di ammonizioni), fischiando 10 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 25 vittorie per le squadre di casa, 24 pareggi e 9 successi per le formazioni impegnate in trasferta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***