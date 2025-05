CATANIA-PESCARA: divieto di trasferta per i tifosi al Massimino e all’Adriatico

La gara di domenica e quella di mercoledì, valevoli per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C che vedrà opposte Catania e Pescara rispettivamente allo stadio “Angelo Massimino” e “Adriatico”, sarà priva di tifosi residenti nella regione abruzzese e siciliana. E’ quanto ratificheranno gli organi di pubblica sicurezza in vista dei due incontri da disputarsi a distanza ravvicinata. La causa? Vecchie ruggini tra le due tifoserie, a cui si aggiungono gli scontri verificatisi la scorsa stagione in Coppa Italia Serie C prima del fischio d’inizio del match vinto dai rossazzurri in casa.

