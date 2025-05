CATANIA-PESCARA: ecco le formazioni in distinta

Le formazioni ufficiali di Catania e Pescara, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Mister Domenico Toscano decide di non cambiare nulla nella formazione di partenza. Assenti, lo ricordiamo, Luperini, Gega e Lunetta. Tutti disponibili, invece, tra le fila del Pescara di Silvio Baldini schierato tatticamente con il consueto 4-3-3.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Raimo, Quaini, Di Tacchio (C), Anastasio; Jimenez, Stoppa; Inglese.

A disp. di Toscano: Farroni, Bethers, Butano, Del Fabro, Allegretto, Frisenna, De Rose, Forti, Sturaro, Guglielmotti, Dalmonte, De Paoli, Montalto.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco (C), Pellacani (VC), Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna.

A disp. di Baldini: Saio, Profeta, Letizia, Kraja, Meazzi, Alberti, Cangiano, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Arena, Lancini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***