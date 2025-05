CATANIA-PESCARA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco più di 17.000 presenze, un totale di 17.340 spettatori per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione della partita Catania-Pescara, valida per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Potenza si è registrato un incremento di 3.418 spettatori. Settore Ospiti, lo ricordiamo, chiuso e divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dell’impianto sportivo ai tifosi residenti in Abruzzo.

