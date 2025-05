CATANIA-PESCARA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Pescara allo stadio “Angelo Massimino” per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria casalinga contro il Potenza, sono usciti sconfitti di misura dal confronto.

Meglio il Catania nel primo tempo, Pescara in crescita nella ripresa, ma nel complesso è venuto fuori un match equilibrato, deciso da un episodio nel finale. Il gol che ha permesso alla formazione abruzzese di vincere alle pendici dell’Etna porta la firma dell’attaccante Davide Merola. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 0-1 Pescara, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***