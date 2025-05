CATANIA-POTENZA: denuncia e Daspo per un tifoso catanese

Un tifoso catanese di 24 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di artifizi pirotecnici, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nello specifico si è presentato nella zona di pre-filtraggio della Curva Nord per accedere all’interno dello stadio “Angelo Massimino” e assistere all’incontro di calcio Catania-Potenza, valevole per i playoff di Serie C, esibendo un biglietto apparentemente valido al personale preposto. In realtà, come è stato poi appurato, il biglietto era intestato ad un’altra persona. Inoltre, dai controlli eseguiti sul momento, i poliziotti della Questura di Catania l’hanno trovato in possesso di un bengala nascosto nei pantaloni.

Il materiale pirotecnico è stato prontamente recuperato e sequestrato per la successiva distruzione. Grazie agli accertamenti immediati dei poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura, presenti sul posto, nei confronti del tifoso è stato possibile emettere e notificare contestualmente il provvedimento di D.A.Spo. Per l’intera durata del D.A.Spo, ossia un anno, al tifoso daspato non è concesso accedere negli stadi ed assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.

