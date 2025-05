CATANIA-POTENZA: ecco le formazioni in distinta

Le formazioni ufficiali di Catania e Potenza, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per il secondo turno playoff del girone C di Serie C. Un solo cambio tra le fila rossazzurre rispetto all’undici iniziale opposto al Giugliano domenica: Stoppa al posto dell’infortunato Lunetta. Confermata la coppia Quaini-Di Tacchio in mezzo al campo. Potenza con Felippe in cabina di regia, Schimmenti parte dalla panchina.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Raimo, Quaini, Di Tacchio (C), Anastasio; Jimenez, Stoppa; Inglese.

A disp. di Toscano: Farroni, Bethers, Butano, Del Fabro, Allegretto, Frisenna, De Rose, Forti, Sturaro, Guglielmotti, Dalmonte, De Paoli, Montalto.

POTENZA (4-3-3): Alastra (VC); Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Caturano (C), Petrungaro.

A disp. di De Giorgio: Galiano, Cucchietti, Milesi, Sciacca, Rillo, Siatounis, Valisena, Ferro, Ghisolfi, Mazzeo, D’Auria, Schimmenti, Selleri.

