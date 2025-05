CATANIA-POTENZA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Potenza allo stadio “Angelo Massimino” per il secondo turno dei playoff del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria casalinga contro il Giugliano, si ripetono tra le mura amiche. Stavolta imponendosi di misura sull’avversario.

Match caratterizzato da numerose occasioni per andare a segno. Il Catania ha trovato sulla sua strada un ottimo Alastra a difesa dei pali. Dopo tante palle-gol non concretizzate, nel finale gli etnei rischiano la beffa con il rigore concesso agli ospiti. Dini respinge dal dischetto il tiro di Caturano, poi una seconda conclusione ravvicinata. Al minuto 88 Inglese castiga i rossoblu trovando, di testa, la rete del definitivo 1-0. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 1-0 Potenza, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

