CATANIA SOCIAL – Allegretto: “Ripartiremo più forti e determinati che mai per riportare questa città dove merita”

Il difensore rossazzurro Andrea Allegretto commenta, via social, il percorso con la maglia del Catania in questa stagione:

“Un’altra stagione è terminata, tra alti e bassi, incertezze e gioie, emozioni altalenanti che ci hanno accompagnato fino all’ultimo secondo del nostro percorso, in una partita in cui NOI tutti abbiamo creduto, spinti dalla forza dei nostri tifosi”.

“Grazie ai miei compagni, che fin da subito mi hanno fatto sentire uno di loro, nonostante fossi arrivato a stagione in corso, cosa tutt’altro che scontata. Fiero di essere stato parte di questo gruppo che non ha mai mollato e ha combattuto per dimostrare la sua vera forza, contro ogni critica e dubbio. Grazie, Catania, per avermi fatto vivere emozioni incredibili, che solo chi le ha provate in prima persona può davvero comprendere. A presto, Catania. Ripartiremo più forti e determinati che mai, con l’obiettivo di riportare questa città nel posto che merita. Andrea”.

