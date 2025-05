CATANIA SOCIAL – Anastasio: “Tifoseria unica. Rispetto, coraggio e dedizione in rappresentanza di questa città. A presto”

Così il laterale sinistro Armando Anastasio, via social, una volta conclusa la stagione 2024/25:

“Catania, scriverti oggi non è semplice. Avremmo voluto farlo con un sorriso diverso, con il cuore pieno di gioia e non di amarezza. Purtroppo, quest’anno non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che tutti sognavamo. Fa male, tanto. Perchè sappiamo quanto ci tenevi, quanto hai dato e quanto meriti. Catania è passione, è orgoglio, è un amore che non conosce categorie. Ogni voce allo stadio, ogni striscione, ogni trasferta affrontata con cuore e sacrificio, ci ha sempre fatto sentire il calore di una tifoseria unica. E per questo diciamo grazie. Nonostante la delusione, una cosa è certa: questa città merita il meglio. Merita di tornare dove le compete, merita di sognare in grande. E chi avrà il privilegio di rappresentarla, lo farà con rispetto, coraggio e dedizione. Catania, a presto. Armando”.

