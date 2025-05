CATANIA SOCIAL – De Paoli: “Ho sempre cercato di onorare questi colori. Catania raggiungerà ciò a cui è destinata”

L’attaccante Andrea De Paoli sottolinea, via social, soprattutto il legame umano alle pendici dell’Etna. Queste le sue parole:

“Sono arrivato in punta di piedi consapevole del peso e della storia dei colori che avrei indossato. Ho sempre cercato di onorarli, ogni giorno, lavorando in silenzio, con rispetto, ambizione e positività. Dal primo giorno ho cullato un sogno nel quale credevamo fortemente, tutti: è frustrante e c’è ancora tanto rammarico per questo epilogo, lo sport può non essere meritocratico ma è da percorsi di questo tipo che si acquisisce ancora più consapevolezza”.

“La cornice e il calore di questo viaggio è stato da pelle d’oca; questa città raggiungerà ciò a cui è destinata. Alla fine di ogni percorso, quello che resta davvero è il legame umano, credo molto nell’etica, per questo sono orgoglioso di aver condiviso questa esperienza con persone dai solidi valori morali. GRAZIE, sincero e di cuore a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa tappa della mia vita. Con l’augurio che sia un arrivederci. Forza Catania, sempre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***