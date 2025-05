CATANIA SOCIAL: Del Fabro, parole d’addio?

“Grazie Catania per le emozioni che mi hai lasciato in questi mesi. E’ stato un privilegio poter indossare e difendere la maglia di questa città”. Sembrano parole d’addio, quelle riportate via social attraverso la piattaforma Instagram da Dario Del Fabro. Il difensore centrale, prelevato dal Catania quest’anno nella finestra invernale del mercato dall’Arezzo, si è trasferito alle pendici dell’Etna con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della società rossazzurra. L’opzione, però, non dovrebbe essere esercitata dal Catania ed il giocatore, conseguentemente, farebbe ritorno al club toscano.

