CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Questo gruppo merita una seconda possibilità, trasformando la rabbia di ieri nella forza di domani”

Le parole del difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro, via social, dopo l’eliminazione del Catania dai playoff di Serie C:

“Ci dispiace Catania… ci dispiace da morire!! Perchè quello che per tutti voi era un sogno per noi non era solo quello ma anche un obiettivo, perchè ci credevamo davvero e sapevamo che potevamo regalarci questa promozione che aspettate da tanti anni. Ma il calcio purtroppo è anche questo, a volte dà e a volte toglie e stavolta ha tolto più di quanto meritavamo perchè abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro, oltre ogni limite. Ora si riparte, il calcio ti permette di riprovare, di ripartire e mai come in questo caso la base per raggiungere qualcosa di grande si è creata, questo gruppo merita la seconda possibilità e merita di proseguire quel percorso che può portare in alto. Ora ricarichiamo le pile, rimettiamo insieme i pezzi e trasformeremo la rabbia di ieri nella forza di domani. Ad Maiora Catania!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***