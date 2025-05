CATANIA SOCIAL – Dini: “Emozioni vere. Questa città respira, soffre, sogna e ama con un’intensità inspiegabile”

Aveva rilasciato alcune dichiarazioni, in lacrime, nel post gara di Pescara. Adesso il portiere del Catania Andrea Dini scrive sui social, ringraziando tutti per ogni emozione vissuta in questa stagione:

“Non sempre le stagioni finiscono come le avevamo immaginate. Il nostro sogno non si è realizzato. Ma quello che mi porto dentro va ben oltre un risultato. Catania, mi hai fatto vivere emozioni vere. Mi hai accolto con calore, mi hai dato forza nei momenti difficili. Una città intera che respira, soffre, sogna e ama con un’intensità che non si può spiegare. Grazie ai compagni, allo staff, ai tifosi e a ogni persona che ha condiviso questo percorso. Anche nei momenti duri, siete stati lì. E questo, per me, vale più di qualsiasi traguardo mancato. Grazie per ogni emozione, per ogni brivido, per ogni attimo che mi avete fatto vivere. A presto”.

